مؤسسة ولي العهد تعقد لقائها السنوي الخاص بمبادرة حقق

الوكيل الإخباري - عقدت مؤسسة ولي العهد، اليوم الثلاثاء، في مجمع الملك الحسين للأعمال، لقائها السنوي الخاص بمبادرة "حقق"، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

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وبحسب بيان للمؤسسة، استعرض اللقاء الذي أقيم برعاية وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إنجازات المبادرة لعام 2023، إضافة إلى تكريم فرسان وفارسات "حقق" على مساهمتهم في تحقيق أهداف المبادرة.



وقالت المؤسسة إن "حقق" تمكّنت خلال العام الماضي من تدريب أكثر من 50 ألف من براعم المبادرة، أي ما يقارب 5 أضعاف المشاركين في العام 2022، واستفاد منها ما يزيد على 120 ألف من المجتمعات المحليّة من خلال 600 عمل تطوعي.



وأضافت "أن حقق تمكّنت من بناء قدرات أكثر من 400 مدرب من كوادر وزارة التربية من خلال برنامج تدريب المدربين، فضلاً عن مشاركة 12 فارساً وفارسة في برنامج التبادل الثقافي في اليابان، إلى جانب مساهمة الفرسان والفارسات النوعيّة في فعاليّة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حيث قاموا بتشكيل العلم الأردني بصورة كانت الأجمل والأبهى".



وأشارت المؤسسة إلى توسيع المبادرة ابتداءً من الفوج المقبل لتشمل جميع طلبة الصف الثامن من كلا الجنسين وفي جميع مدارس المملكة، وإنطلاقها بحلة جديدة سيجري الإعلان عنها قريبا.



من جهته، قال محافظة في كلمة له "إن اللقاء السنوي لمبادرة "حقق" يعد فرصة لنستعرض سوياً إنجازات وتطورات المبادرة التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إيماناً منه بتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، وادراكاً من سموه بأهمية دور الشباب، وضرورة مشاركتهم في صنع القرار".



وأضاف أن الوزارة تعد الشريك التنفيذي لمؤسسة ولي العهد ضمن برامجها وأنشطتها المخصصة لطلبة المدارس الحكومية من كلا الجنسين وفي مختلف محافظات المملكة، حيث نفذت الوزارة عبر كادر من المدربين والإداريين ورشات عمل تدريبية ضمن برنامج المبادرة التدريبي، إضافة إلى زيارات ميدانية ومخيمات الفرسان، وتوفير جميع الإمكانات وتذليل الصعوبات والمعيقات لإنجاح هذه المبادرة المتميزة في مضمونها وفعالياتها وأنشطتها المتنوعة.



بدوره، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، المهندس غسّان نقل، "إن مبادرة "حقّق" ومنذ انطلاقها في العام 2013، عملت على تنمية مهارات الشباب والشابات وصقل شخصياتهم ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع، واستهدفت اليافعين في المدارس، واليوم تقوم بتخريج عشرات الآلاف سنويًا من الفرسان والفارسات من جميع المحافظات".



وأشار إلى أن النجاحات التي حظيت بها "حقّق" لم تكن ممكنة لولا جهود وزارة التربية وإيمانهم بتمكين وتعزيز الشباب، وبفضل ذلك توسعت المبادرة لتشمل جميع محافظات المملكة، معبرا عن شكره للفرسان والفارسات ووصفهم بمصدر الإلهام والفخر لجيل قادم من البراعم والفرسان.



من جهتهم، عبّر الفرسان والفارسات عن سعادتهم وفخرهم بالانضمام لمبادرة حقق، مستعرضين أبرز المهارات التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدراتهم لخدمة مجتمعاتهم المحليّة.



وفي نهاية اللقاء، تسلّم أعضاء مجالس "حقّق" الشهادات التقديرية تكريمًا لجهودهم خلال العام الماضي.

