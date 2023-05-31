ماذا اوصى الملك ولي العهد بمناسبة زفافه ؟

الوكيل الاخباري - ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي، حيث يقيم فيها مأدبة العشاء بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، كلمة قال فيها "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم أهلنا وعشيرتنا".



وأضاف جلالته أن "اليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".



واضاف جلالته: "قبل 28 سنة ربنا سبحانه وتعالى انعم علي بالحسين واليوم كلي فخر فيه فخور بالحسين بعزيمته وطموحه الكبير لبلده وبمحبته وتفانيه لأهله".



وتابع جلالته: "اليوم يكمل الحسين نصف دينه وببدأ مرحله جديدة من حياته وطلبت منه وبطلب منه أن تبقى مخافة الله تعالى بين اعينه".



ودعا جلالته بالخير والتوفيق لعائلة الحسين الصغيرة والكبيرة.



وتمنى جلالته أن تبقى بيوت الأردنيين عامرة بالمحبة والفرح.



وأهدى جلالته الأمير الحسين السيف الهاشمي رمز العدل والدفاع عن الوطن.

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