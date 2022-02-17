ماضي: 48% نسبة الحجوزات الفندقية بالعقبة

الوكيل الاخباري - بلغت الحجوزات الفندقية والشقق المفروشة خلال نهاية الأسبوع في مدينة العقبة نسبة 48 بالمائة بمختلف تصنيفات الفنادق السياحية، وفق نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لخاصة مفوض السياحة شرحبيل ماضي.



وقال ماضي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن هناك تحسناً في نسبة إشغال الفنادق في مدينة العقبة؛ نتيجة للظروف الجوية المعتدلة في المدينة السياحية الساحلية والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالسياحة بالعقبة، مشيراً إلى أن الارتفاع شمل جزءاً كبيراً من الفنادق المصنفة وهذا يبشر بحراك سياحي نشط ومستمر.

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