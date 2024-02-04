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الأحد، 04-02-2024 11:53 ص

ما حكم عدم الالتزام بقانون السير؟ الإفتاء تجيب

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الوكيل الاخباري - قالت دائرة الإفتاء العام حول حكم إعطاء الأولوية أثناء السير على الطرقات إنه واجب شرعاً.اضافة اعلان


وأضافت عبر موقعها الإلكتروني بحسب رصد الوكيل الاخباري " بما أن قانون السير يجبر السائق على إعطاء الأولوية، ويعتبر عدم إعطاء الأولوية مخالفة يستحق صاحبها العقوبة، وهذا القانون لا يتصادم مع نصوص الشريعة بل يساهم في المحافظة على النفوس والأموال، ومثل هذه المخالفات يترتب عليها أضرار جسيمة ربما تنتهي بالوفاة، فالعمل بهذا القانون واجب شرعي؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمحافظة على الأنفس والأموال لا تكتمل إلا بإصدار مثل هذه القوانين الناظمة، والعمل بها."

ونوهت أن الالتزام بقانون السير والذي منه إعطاء الأولوية للآخرين واجب شرعاً ومخالفته لا تجوز؛ لما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَار) رواه ابن ماجه.

 




 

 


 

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