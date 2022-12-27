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الثلاثاء، 27-12-2022 12:23 م

ما هي الرسوم والصور التي سيتم طباعتها على باقي فئات النقد الأردني؟ .. المركزي يوضح

البنك المركزي (9)


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت المدير التنفيذي لدائرة الإصدار في البنك المركزي الأردني، ريم الفايز عن الصور التي سيتم طباعتها على الأصدار الجديد لورق النقد للدينار الاردني للفئات (5،10،20،50)، والذي من المقرر أن يطرح قريبا للتداول. 

وبينت الفايز لـ " الوكيل الإخباري" أن ورقة النقد من فئة الـ 5 دينار سوف تشمل على ما يلي:

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وجه الورقة النقدية: صورة للملك المؤسس، وخزنة البتراء، وجزء من قصر الملك المؤسس، زهرة السوسنة السوداء، وزخارف نبطية، ومسجد الحسين بن طلال.
ظهر الورقة: الخزنة في مدينة البتراء، والهجانة الأردنية وزخارف نبطية واموية.

فئة الـ 10 دنانير: 
وجه الورقة: صورة للملك طلال، وقصر عمرة، وزهرة برية اردنية، زخارف من مسجد الحسين وقصر المشتى.


ظهر الورقة: المدرج الروماني، زخارف من واجهة قصر المشتى، وزخارف بيزنطية ورومانية.

فئة الـ 20 دينار: 
الوجه: صورة للملك الحسين بن طلال، مسجد الملك الحسين بن طلال، زخارف من الفسيفساء. 

ظهر الورقة: مقطع صخري من وادي الموجب، رؤوس حربة من الصوان تعود للعصر الحجري، وعملة نبطية. 

فئة الـ 50 دينار ستشمل على ما يلي: 

وجه الورقة: صورة للملك عبد الله الثاني بن الحسين، الحرم القدسي الشريف، زخارف من البتراء، ومسجد الملك الحسين.


ظهر الورقة: وادي رم، زخارف بيزنطية، زخارف من واجهة قصر المشتى .

وكان البنك المركزي قد بدء امس الاثنين بطرح فئة الدينار (دينار واحد) من الاصدار الخامس للتداول.

 




 

 


 

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