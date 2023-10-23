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المتحدث باسم جيش الاحتلال يكشف عدد القتلى العسكريين والاسرى

الإثنين، 23-10-2023 10:14 ص

مباشر| البث الموحد في الأردن لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - للاستماع ومشاهدة البث المفتوح للإذاعات المحلية ضمن حملة جمع التبرعات في الأردن لصالح الأشقاء في قطاع غزة اضغط على الرابط التالي : http://www.hala.jo/broadcaster-camera/

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ويتم استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي - بنك الاتحاد، فرع الوحدات
JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06
CliQ: JHCOGAZA

أرقام التواصل والتبرع:
06-5820077 / 06-5820088
الواتساب على الرقم: 065820088 
وعلى رقم واتساب برنامج الوكيل: 0790792222

 

وانطلق اليوم البث الموحد للإذاعات المحلية ضمن حملة جمع التبرعات في الأردن لصالح الأشقاء في قطاع غزة والتي نظمتها مجموعة الراية الإعلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بمشاركة (راديو هلا، جيش اف ام، أمن اف ام، مزاج، راديو دهب، Mood fm، ميلودي الأردن، BEAT fm PLAY fm Bliss، وتر اف ام، نشامى اف ام، ناي اف ام، فرح الناس، راديو البلد، قناة رؤيا).

 




 

 


 

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