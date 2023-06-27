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الثلاثاء، 27-06-2023 06:51 م

متحف الأطفال يعلن برنامج الاحتفال بعيد الأضحى مع زواره

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الوكيل الاخباري - أعلن متحف الأطفال/الأردن عن برنامج عيد الأضحى المبارك بطابع عائلي وكرنفالي، ابتداء من ثاني أيام العيد ليقدم لزوار المتحف من الأطفال والعائلات برنامجا مميزا.

وأوضح المتحف في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الذي ينطلق بدعم من مؤسسة ميت لايف يهدف إلى الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الأنشطة التي تجمع بين التعلم والمتعة، فضلًا عن تمكين العائلات من قضاء وقت ممتع يتيح لهم الفرصة لتعزيز التواصل مع أطفالهم.

وبين، أنه سيستضيف عرض السيرك العالمي "متشابهان ومختلفان" من تقديم التوأم الأرجنتيني إيمليو ولياندرو بونس، حيث سيقدم العرض الشيق مواقف مضحكة بين الأخوين التوأم من خلال عروض أكروباتية وفكاهية، ويسبقه عرض افتتاحي من الفنان الأردني زوكا زين.

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