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الثلاثاء، 20-06-2023 07:45 م

اختتام ورشة عن دور التعاونيات في القضاء على عمل الأطفال

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال ورشة تدريبية بعنوان "دور التعاونيات في القضاء على عمل الأطفال" في محافظة المفرق، نظمتها المؤسسة التعاونية الأردنية في جمعية نساء نحو القمة التعاونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمشاركة أعضاء تعاونيات وأبناء المجتمع المحلي.

وقدم مدربون دوليون من المؤسسة التعاونية الأردنية،شرحاً عن مفهوم عمالة الأطفال،وأهمية نشر التوعية بمخاطر عمالة الأطفال على المجتمع، وأشكال هذه العمالة، ووضع خطط عمل للقضاء على عمالة الأطفال.

وجاء انعقاد هذه الورشة ضمن برنامج تدريبي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، يسلط الضوء على دور التعاونيات في القضاء على عمالة الأطفال، وبالتزامن مع اليوم العالمي للحد من عمالة الأطفال الذي يصادف في الـ 12 من شهر حزيران من كل عامٍ.

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