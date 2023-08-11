متصرفية الأغوار الشمالية تحذر من السباحة في منشآت الري الزراعية

الوكيل الإخباري - حذرت متصرفية لواء الأغوار الشمالية من خطورة اللجوء لممارسة السباحة في منشآت الري الزراعية وأهمها قناة الملك عبد الله وبرك الري الزراعية المكشوفة والسدود تجنباً لحوادث الغرق.

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وقال متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة، إنه مع موجة الحر الحالية المتوقع استمرارها عدة أيام قد يلجأ بعض المواطنين، وخاصة من فئة الأطفال والفتيان إلى السباحة في الأماكن غير الآمنة المخصصة لأغراض الري، داعياً المواطنين إلى توعية أطفالهم وإرشادهم إلى عدم الاقتراب من تلك المواقع والتي شهدت العديد من حوادث الغرق خلال السنوات الماضية .



وأشار إلى وجود العديد من الأماكن الآمنة والمخصصة للسباحة التي تشهد إقبالاً من الزوار، مثل متنزه المشارع السياحي ومنتجع حمامات الشونة وموقع طبقة فحل والاستراحات الأهلية، مؤكداً أهمية التزام أصحاب المنشآت السياحية وبرك السباحة المرخصة بتوفير وسائل السلامة العامة ومنقذين لتلك الغاية.



وأكد الحوامدة، أن الحاكمية الإدارية تعمل من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة ومختلف الجهات الرقابية وسلطة وادي الأردن على تكثيف الرقابة على منشآت الري الزراعية إلى جانب الرقابة الصحية على منشآت السباحة المرخصة .