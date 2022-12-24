مجلس التعليم العالي يشكل لجنة دائمة للسياحة التعليمية

الوكيل الاخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على تشكيل لجنة دائمة في المجلس للسياحة التعليمية برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، ومدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين، وأمين سر مجلس التعليم العالي في الوزارة، إضافةً إلى مدير وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة.

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ويأتي هذا القرار بعد إقرار مجلس الوزراء للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، حيث ستشرف اللجنة الجديدة على متابعة تنفيذ هذه الخطة التنفيذية، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.



وقد تضمنت الخطة التنفيذية الجديدة ملخصاً عن الواقع المحلي للطلبة العرب والأجانب في الأردن، وتحديد العوامل الجاذبة والعوامل المعيقة لاستقطاب الطلبة للدراسة في الأردن، كما تضمنت ملخصاً عن الواقع الدولي لاستقطاب الطلبة من الخارج، وأهم الممارسات المتبعة في الدول والجامعات لاستقطاب الطلبة.



كما تضمنت الخطة أيضاً مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها والتي من شأنها أن تعمل على زيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن من أهمها: تطوير الموقع الإلكتروني "أدرس في الأردن"، والذي يقدم معلومات تفصيلية عن نظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن، وتصميم ونشر فيديوهات ترويجية لاستقطاب الطلبة الوافدين تتضمن العديد من المعلومات حول الأردن ومؤسسات التعليم العالي فيه، وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، وإطلاق حملات تسويقية إلكترونية، وتحديد الأسواق المستهدفة من خلال إجراء دراسات تفصيلية عن الدول المستهدفة، وتنفيذ زيارات ميدانية دولية للاطلاع على أفضل الممارسات في استقطاب الطلبة الوافدين والبحث عن شركاء جدد، وإقامة معارض تعليمية وترويجية لمؤسسات التعليم العالي في الأردن في الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة المستهدفة، والسعي إلى زيادة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأردنية في الدول المستهدفة، وإنشاء نظام قبول إلكتروني موحد للطلبة الوافدين من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة، والتنسيق مع جميع الشركاء (وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، الجامعات، الملحقين الثقافيين) لإنشاء بوابات خاصة بهم على هذا النظام للتسهيل على الطالب الوافد واختصار الوقت والجهد والمال في الحصول على القبول المبدئي، وإصدار بطاقة إلكترونية خاصة للطلبة الوافدين، وإنشاء Booth في المطار لاستقبال الطلبة الجدد وتدريب موظفي هيئة تنشيط السياحة على استقبال الطلبة الوافدين في هذا الBooth للإجابة على أسئلة واستفسارات الطلبة، إضافةً إلى مجموعة أخرى من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة استقطاب الطلبة الوافدين وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الأردن.



وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة الوافدين المستجدين الذين التحقوا بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الأردن بداية العام الجامعي الحالي 2022 / 2023 قد بلغ (11315) طالباً وطالبة في حين بلغ العدد الإجمالي للطلبة الوافدين الدارسين حالياً على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية (41850) طالباً وطالبة يشكلون ما نسبته (11%) من إجمالي عدد الطلبة على مقاعد الدراسة، كما أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان " أنتم سفراء الأردن" كان آخرها إطلاق دوري خماسي لكرة القدم للطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية.