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الإثنين، 21-11-2022 09:01 م

مجلس الوزراء يوافق على إقامة منتزه للمواطنين في ثغرة عصفور

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية جرش الكبرى، أحمد العتوم، الاثنين، إن رئاسة الوزراء وافقت على استعمال البلدية لقطعة أرض مساحتها 50 دونما، لإقامة منتزه للمواطنين في منطقة ثغرة عصفور.
 
وأضاف العتوم في بيان، أنه جرى مخاطبة وزارة الزراعة من أجل تخصيص القطعة للبلدية لإقامة المشروع، في حين سيتم مباشرة العمل مطلع العام المقبل.

وأوضح مدير الحدائق العامة في البلدية، عبد الهادي الحوامدة من جانبه، أن المشروع سيتم تنفيذه والاشراف عليه من قبل كوادر البلدية.

وأردف أن البلدية ستحافظ على الأشجار الحرجية الموجودة في المنطقة وستوفر الخدمات كافة التي يحتاجها الزائر، من وحدات صحية وأسوار حماية وأماكن لممارسة المشي وركوب الدراجات الهوائية، إضافة إلى أماكن للشواء والجلوس.

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