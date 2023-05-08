مجلس محافظة إربد يقرر سداد 40 بالمئة من مديونية قطاع المياه

الوكيل الإخباري- قرر مجلس محافظة اربد خلال جلسة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، سداد 40 بالمئة من الديون المستحقة لشركة مياه اليرموك عن المشاريع المنفذة عن العامين الماضيين.

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وقال رئيس اللجنة المالية إن قيمة الديون المترتبة على المجلس عن العامين الماضيين المستحقة لشركة مياه اليرموك تبلغ مليونا و69 ألف دينار، وسدادها يتيح طرح عطاءات قطاع المياه الموضوعة ضمن موازنة العم الحالي، والتي تعثرت بسبب المديونية.



وأكد مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس نبيل الزعبي أن الشركة ستباشر بطرح العطاءات المقرة من قبل مجلس المحافظات، وإنجازها قبل نهاية السنة المالية، معربا عن تقديره لموقف مجلس المحافظة لتسديد 40 بالمئة من الديون المستحقة عن المشاريع السابقة، ما يمكنها صرف المستندات المالية للمقاولين والبدء بطرح العطاءات الجديدة.