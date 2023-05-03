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الأربعاء، 03-05-2023 03:28 م

اليرموك: طالبة من ذوي الإعاقة البصرية تحصل على درجة الماجستير

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الوكيل الإخباري- نوقشت في قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية الآداب بجامعة اليرموك رسالة ماجستير بعنوان "معوقات التكيف الاجتماعي لذوي الإعاقة البصرية في المجتمع الأردني" المقدمة من الطالبة فاتن السماعيل التي تعاني من إعاقة بصرية كاملة، بحضور عميد الكلية الدكتور موسى ربابعة.

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وهدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات التكيف الاجتماعي بمجالاته: (الاجتماعية، والأكاديمية، والبيئية) لذوي الإعاقة البصرية في المجتمع الأردني، واعتمدت على المنهج النوعي من خلال إجراء المقابلة المبرمجة (المقننة) لجمع البيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من الطلبة ذوي الإعاقة البصرية في جامعة اليرموك، واعتمدت الدراسة على العينة المتيسرة والتي بلغت (15) طالباً وطالبة.


وبيّنت نتائج الدراسة أنّ المعوقات الأكاديمية جاءت بالمرتبة الأولى، وأبرزها افتقار أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لمهارات التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة البصرية، وإهمالهم لمتطلباتهم، وعدم توفر التقنيات التعليمية التي يحتاجها الطلبة ذوي الإعاقة في دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى المعوقات البيئية، وأبرز مؤشراتها عدم ملائمة طبيعة المباني والطرق والأرصفة في جامعة اليرموك للطلبة ذوي الإعاقة البصرية، وقلة المختبرات الخاصة التي تحتوي على البرامج والأجهزة المناسبة.


كما جاءت المعوقات الاجتماعية بالمرتبة الأخيرة، وأبرز هذه المعوقات اقتصار الجامعة في توعيتها للمجتمع الطلابي على احتياجات ذوي الإعاقة البصرية فقط، وافتقار الجامعة إلى نادٍ ثقافي يراعي احتياجاتهم، وضعف تبنيها للمبادرات المجتمعية. 


وتكونت لجنة المناقشة من المشرف على الرسالة الدكتور عبدالله قازان، والدكتور عبد الخالق ختاتنة، والدكتور محمد حسينات.


وأوصت اللجنة في نهاية المناقشة بمنح الطالبة فاتن السماعيل درجة الماجستير في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.

 




 

 


 

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