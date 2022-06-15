مجلس محافظة العاصمة: تخصيص 40% من الموازنة للمشاريع التنموية

الوكيل الإخباري - ناقش مجلس محافظة العاصمة خلال جلسته الدورية، أمس الثلاثاء، التي عقدت برئاسة المهندس أحمد العبداللات رئيس المجلس، مشاريع موازنة 2022 والمعيقات التي تحول دون تنفيذ عدد منها.

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وقال العبداللات خلال الجلسة التي عقدت في قاعة المدينة الرياضية إن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المقرة في الموازنة، ولن يألوا جهدا في سبيل تنفيذ المشاريع التي تخدمهم.



ولفت العبداللات إلى أن الاجتماع القادم للمجلس سيكون مشتركا مع المجلس التنفيذي للمحافظة، لإعداد دليل الاحتياجات لموازنة 2023، مؤكدا أن المجلس سيعمل على تخصيص 40 بالمئة منها للمشاريع التنموية.



وكان رئيس اللجنة المالية علي ابو زيد قد استعرض موازنة محافظة العاصمة أمام اعضاء المجلس.

وأشار إلى العديد من المشاريع العالقة التي لم تبدأ الحكومة بتنفيذها حتى اللحظة، رغم اقرارها في الموازنة.