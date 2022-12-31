مجلس محافظة الكرك يدعو لتضافر الجهود لتجاوز المعيقات التي تقف في طريق التنمية

الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة إن المجلس شريك إستراتيجي مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في جميع ألوية المحافظة لتقديم الخدمة المثلى للمواطنين وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعيقات التي تواجههم .

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وأكد العبادلة في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة تضافر جهود الجميع لتجاوز المعيقات التي تقف في طريق التنمية الشاملة في المحافظة في جميع القطاعات من خلال إقامة المشاريع التنموية والاستثمارية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا التي أثرت تأثيرا واضحا على مختلف القطاعات في المملكة.



وأكد العبادلة أن المجلس يسعى من خلال التشاركية مع الجهات ذات العلاقة إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المواطنين على الرغم من تناقص الموازنة المخصصة للمجلس، مشيرا إلى أن المجلس يدرج ضمن أولوياته الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم لإكسابهم خبرات ومهارات جديدة لا سيما أن المحافظة تعد من المحافظات التي تتميز بتنوعها الجغرافي المتميز من الناحية السياحية والزراعية والبيئية وصولا إلى إيجاد فرص عمل متنوعة للشباب والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة المنتشرة في جميع ألوية المحافظة.