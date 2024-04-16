الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة : حذرنا من نشر اخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجمعية الفنادق

محاضرة تعاين تطور المكتبات في مدينة القدس

بلدية معاذ بن جبل تهدم مبنى مسلخ المواشي الآيل للسقوط

البرلمان العربي يتبنى حراكا دبلوماسيا لدعم الأشقاء في فلسطين

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في المملكة يوم الاربعاء

الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة وسط غزة

إسرائيل تعرقل تحقيقا أمميا في طوفان الأقصى

الأمم المتحدة: 1.7 مليون شخص مهجرون قسرا بغزة

الثلاثاء، 16-04-2024 08:37 م

محاضرة تعاين تطور المكتبات في مدينة القدس

22


الوكيل الاخباري - عاينت محاضرة ألقاها أستاذ علم المكتبات في الجامعة الأردنية ربحي عليان، نظمها مركز تعلم واعلم للأبحاث والدراسات، في بيت الثقافة والفنون بعمان، مساء اليوم الثلاثاء، "تطور المكتبات في مدينة القدس".

اضافة اعلان

 


وقال عليان في المحاضرة التي قدمه فيها رئيس المركز الدكتور أحمد ماضي، إن أولى المكتبات وجدت في المساجد والجوامع الإسلامية التي كانت تضم كتبا ومؤلفات تسمى الخزائن، إضافة إلى الأديرة والكنائس التي احتوت على العديد من الكتب والمخطوطات.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : حذرنا من نشر اخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين

00

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجمعية الفنادق

33

بلدية معاذ بن جبل تهدم مبنى مسلخ المواشي الآيل للسقوط

661ea6743bedf

الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

1

صدور إرادة ملكية سامية اليوم الثلاثاء

661e87871fe44

ولي العهد يزور شركة "بي دبليو سي- الشرق الأوسط" في عمان

أخبار متعلقة
1712344904662

فعاليات ليالي عجلون الرمضانية تلقى حضورا جماهيريا

1712346685232

تواصل فعاليات برنامج رمضانيات في المفرق

0

الليالي الرمضانية في عجلون تواصل فعالياتها الترفيهية

web 2

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الاستاذ ياسر نشوان

7

محاضرة حول فضائل رمضان بجامعة عجلون

2222

برنامج رمضانيات يواصل فعالياته في مركز إربد الثقافي