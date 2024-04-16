محاضرة تعاين تطور المكتبات في مدينة القدس

الوكيل الاخباري - عاينت محاضرة ألقاها أستاذ علم المكتبات في الجامعة الأردنية ربحي عليان، نظمها مركز تعلم واعلم للأبحاث والدراسات، في بيت الثقافة والفنون بعمان، مساء اليوم الثلاثاء، "تطور المكتبات في مدينة القدس".

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وقال عليان في المحاضرة التي قدمه فيها رئيس المركز الدكتور أحمد ماضي، إن أولى المكتبات وجدت في المساجد والجوامع الإسلامية التي كانت تضم كتبا ومؤلفات تسمى الخزائن، إضافة إلى الأديرة والكنائس التي احتوت على العديد من الكتب والمخطوطات.