محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

الوكيل الاخباري - نظم قسم أمراض الدماغ والأعصاب بمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي محاضرة علمية حول آخر المستجدات في أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي المتعدد قدمها الخبير في مجال التصلب اللويحي الدكتور أحمد عبيدات من الجامعة الطبية في ويسكنسون بالولايات المتحدة الأميركية.



وأقيمت المحاضرة اليوم الثلاثاء بحضور عدد من أطباء الإختصاص والأطباء المقيمين وطلاب كلية الطب وذلك تزامنا مع الأنشطة العلمية التي تعنى بالتوعية عن أمراض الدماغ و الأعصاب ومنها مرض التصلب اللويحي المتعدد لزيادة الوعي بين الأطباء وأفراد المجتمع عن هذا المرض.

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