محاضرة للتوعية المائية في السلط



الوكيل الاخباري - نظمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه شؤون الإعلام والاتصال بالتعاون مع المعهد الفدرالي الألماني للعلوم الأرض محاضرة توعية مائية في مدرسة ميمونة بنت الحارث الثانوية للبنات في السلط ضمن حملة ( ان كنت على البير.... اصرف بتدبير).



وتتضمن الحملة نشر الوعي المائي والتعريف بالتحديات المائية التي يواجهها الاردن ومحاضرات وعرض افلام توعوية حول واقع المياه وسبل الترشيد وتوزيع المواد التوعوية.

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