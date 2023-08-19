محافظة : تعميم هام على جميع الجامعات والكليات وفرصة ذهبية للطلبة

الوكيل الاخباري - عقد منتدى السياسات العامة السبت، في المدينة الرياضية برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة لقاء حواريا حول تمكين الشباب الجامعي من الثقافة الحزبية.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي يعد نظاما فريدا من نوعه يترجم توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على ارض الواقع ويخفز بيئة العمل الحزبي ويؤكد على جدية الدولة الأردنية ومضيها قدما في تنفيذ مخرجات عملية التحديث السياسي.



وأضاف محافظة خلال اللقاء الحواري بمشاركة أمناء عامين الأحزاب ورؤساء الجامعات وعمداء شؤون الطلبة وعدد من طلبة الجامعات ان النظام يحفز العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي، لافتا إلى الوزارة عممت على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الجامعية بضرورة تعديل الأنظمة والتعليمات لتتوافق مع أحكام النظام.



وأكد الوزير على حرص الوزارة توفير بيئة خصية لجذب الطلبة للمشاركة الفاعلة في الحياة الحزبية داخل الجامعات، مشددا ان أمام الطلبة فرصة ذهبية ليكونوا جزءا من صناعة المستقبل السياسي في المملكة.



وأشار إلى أن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على اختلافها تشكل المحطة الأولى البلوغ الفكري والسياسي لدى الشباب، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي تبذل كل جهد ممكن لتمكين الشباب الجامعي من الثقافة الحزبية كان آخرها إطلاق الوزارة لمشروع تعزيز مشاركة الجامعات في العمل الحزبي.

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