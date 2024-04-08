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الإثنين، 08-04-2024 03:10 م

%89 اشغال فنادق العقبة في العيد و62% في البحر الميت

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الوكيل الإخباري - كشفت جمعية الفنادق الأردنية أن نسب اشغال الفنادق من فئة 5 نجوم في العقبة خلال عطلة عيد الفطر السعيد بلغت 89%، في حين بلغت نسب الاشغال لفئة 4 نجوم 84%.اضافة اعلان


وقالت الجمعية في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن نسب اشغال الفنادق من فئة 5 نجوم في البحر الميت بلغت نحو 62%، في حين بلغت للفنادق من فئة 4 نجوم 35%، أما في العاصمة عمّان فقد بلغت نسبة اشغال فنادق 5 نجوم نحو 28%، وفنادق البتراء فئة 5 نجوم نحو 16%.

وأضافت أن جميع مناطق المملكة تعاني من انخفاض ملحوظ في نسب اشغال الفنادق وخاصة فنادق البتراء حيث تراجعت بنسبة 62% بالمقارنة مع العام الماضي، فيما انخفضت نسب اشغال فنادق العاصمة بنسبة 30%، وفنادق البحر الميت بنسبة 18%.

وعللت الجمعية انخفاض نسب الحجوزات باستمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة وتأثيرها السلبي على القطاع السياحي ووقف الحركة السياحية إلى المملكة.

وطالبت الحكومة والجهات المعنية بالسياحة والفنادق إلى اتخاذ إجراءات لدعم القطاع وتحفيز السياحة الداخلية والوافدة من خلال توفير حزم تحفيزية وتسهيلات للمنشآت السياحية وتعزيز الإجراءات الصحية والسلامة لضمان استمرارية العمل وجذب السياح.

 




 

 


 

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