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الثلاثاء، 19-03-2024 05:41 م

عجلون: أمطار الخير تنعش آمال المزارعين

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الوكيل الإخباري - ساهمت الأمطار التي تشهدها مناطق مختلفة من محافظة عجلون، في إنعاش آمال المزارعين لتحسين الموسم الزراعي وخاصة الحقلية منها.اضافة اعلان


وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الأمطار التي هطلت في عجلون أمس واليوم بلغت 31 ملم و28 ملم في كفرنجه، و26 ملم في عنجرة، و 15 ملم في رأس منيف، و30 ملم في قضاء الجنيد، و 19 ملم في اشتفينا، و40 ملم في الوهادنة.

وأشار إلى أهمية استثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي للاستفادة منها خلال فصل الصيف في زراعة المحاصيل و البقوليات، إضافة إلى الفائدة على الغطاء النباتي وتجدد نمو المراعي الطبيعية والمحميات الرعوية والثروة الحرجية التي ستعود بالفائدة أيضا على الثروة الحيوانية، منوها إلى أن الأمطار تعزز المخزون المائي من خلال المساهمة الفاعلة في تغذية المياه الجوفية.

وأكد مزارعون أهمية الموسم المطري في تحسين المنتج الزراعي وإنجاح الزراعات التي يعتمدون عليها كمصدر رزق لهم ولأسرهم.

 




 

 


 

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