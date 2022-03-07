الحكومة : إجراءات جديدة في رمضان



الوكيل الاخباري - كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي عن عدد من الإجراءات خلال شهر رمضان المقبل سيعتمد اتخاذها على الوضع الوبائي في الأسابيع التي تسبقه.



وأشار اليوم الإثنين خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني إلى استقرار الوضع الوبائي والمضي قدما باتجاه صيف آمن.



وذكر البلبيسي بعض الأرقام التي تبين انخفاض الوفيات والإصابات في الأسبوع الوبائي التاسع مقارنة بالثامن منها تسجيل 97 وفاة مقابل 156 مسجلة سابقا.

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