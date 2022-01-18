محافظ اربد والحكام الأداريون يعزون بالشهيد الخضيرات

الوكيل الاخباري - زار محافظ إربد رضوان العتوم والحكام الإداريين اليوم الثلاثاء، بيت العزاء بالشهيد النقيب محمد ياسين الخضيرات، وقدموا التعازي لذوي الشهيد باسم الفاعليات الرسمية والشعبية في المحافظة.



وقال العتوم إن الشهيد الذي قدم روحه في سبيل الدفاع عن الوطن وانضم الى قوافل شهداء الواجب ستبقى روحه وتضحيته منارة تهتدي بها الأجيال في مسيرة الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره ومقدراته، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الشهداء وان يسبغ على ذويه الصبر والسلوان.

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