محافظ البلقاء : القطاع الخاص شريك أساسي بتوفير فرص العمل

الوكيل الاخباري - قال محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، إن القطاع الخاص شريك أساسي بتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية في المناطق التي يتواجد بها.



وأضاف أبو قاعود، خلال جولة له على لواء عين الباشا، اليوم الأحد، بحضور متصرف اللواء بشار الدبوبي واجتماعه مع فعاليات المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية والأهلية وقطاع الشباب ومدراء الدوائر التنفيذية في اللواء، أن الزيارة هي ترجمة لتوجهات جلالة الملك، وبناء على تعليمات الحكومة، بأن يكون الحاكم الإداري في الميدان لسماع هموم وتطلعات أبناء المجتمع، والوقوف على احتياجاتهم وتحقيق الممكن منها ضمن الإمكانيات المتوفرة.

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