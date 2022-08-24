محافظ الخليل يثمن دور الأردن في دعم القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري - ثمن محافظ الخليل جبرين البكري دور المملكة الأردنية الهاشمية في دعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.

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جاء ذلك خلال استقبال محافظ الخليل، اليوم الأربعاء، وفدا أردنيا رفيع المستوى يترأسه وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، بحضور وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري.



وثمن البكري زيارة الوزير الأردني لمحافظة الخليل، مستعرضا آخر المستجدات في المحافظة على مختلف الصعد، وخصوصا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، واستهداف الاحتلال للقطاع الزراعي وعمليات التدمير المتواصلة، واقتلاع الأشجار وتخريب المزروعات.



بدوره، تحدث العطاري عن افتتاح الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في المنطقة الزراعية الصناعية جنوبي مدينة أريحا، قائلا: إن إنشاء هذه الشركة يعكس الإرادة السياسية الفلسطينية الأردنية، والتي تعتبر شركة حكومية فلسطينية أردنية مشتركة، بالتعاون مع القطاع الخاص.



من جانبه، عبر الحنيفات عن سعادته بزيارة الخليل، مؤكدا موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى افتتاح الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، والتي ستساهم في تعزيز التبادل التجاري بين فلسطين والأردن، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الأمن الاقتصادي.