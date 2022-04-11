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الإثنين، 11-04-2022 12:05 م

مديرية أوقاف الزرقاء تطلق مسابقة زينوا القرآن بأصواتكم

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الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية أوقاف الزرقاء، مساء أمس، في القرية الحضرية في منطقة حي رمزي بالزرقاء مسابقة "زينوا القرآن بأصواتكم"، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

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وقال مدير أوقاف الزرقاء أحمد الحراحشة إن هذه المسابقة تأتي ضمن فعاليات أمسيات رمضان، والتي تقيمها المحافظة في القرية الحضرية ما بين الساعة 10 -12 مساء بعد صلاة التراويح، موضحا ان المسابقة تتضمن المشاركة لجميع الطلاب ولجميع الأعمار، والمشاركة مفتوحة لدور القرآن الكريم والمساجد والمجتمع المحلي حيث تتكون المسابقة من ثلاث مراحل تأهيلية يشرف عليها متخصصون.


وأضاف ان الهدف من المسابقة اكتشاف أفضل الاصوات حتى يتم توظيفها في رضا الله تعالى واغتنامها بخدمة الدين، حيث ان اتقان المستوى الأول للتلاوة شرط أساسي للتأهل للأدوار النهائية، مبينا ان المسابقة تنتهي ليلة الخميس المقبل بإعلان الفائزين.

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