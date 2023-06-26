محافظ المفرق : إعادة تأهيل بئرين في منطقة عمرة وعميرة

الوكيل الاخباري - قال محافظ المفرق، سلمان النجادا، إنه جرى تأهيل بئرين ارتوازيين في منطقة عمرة وعميرة، في لواء البادية الشمالية الشرقية؛ بهدف تعزيز الواقع المائي للمناطق التي تتغذى من تلك الآبار الجوفية.



وأضاف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن البئرين كانا معطلين عن العمل لفترة طويلة، الأمر الذي استدعى تأهليهما من خلال التعمق في الحفر، لافتا إلى أن النتائج كانت جيدة وعاود البئران ضخ المياه بنسبة جيدة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الوضع المائي وتحسين التزويد للمشتركين في تلك المناطق.

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