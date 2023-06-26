الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

حالة الطقس المتوقعة يوم عرفة واول ايام عيد الاضحى

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين وتطلق عدداً من الإرشادات

محافظ المفرق : إعادة تأهيل بئرين في منطقة عمرة وعميرة

مساءلة قانونية لملقي النفايات على شواطئ العقبة والبحر

الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع قادة دول شقيقة

الصناعة والتجارة : ضبط 100 مخالفة عروض وهمية في 2023

السعودية تصدر تحذيرا للحجاج

مهندسون جدد يؤدون القسم بفرع إربد

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لهؤلاء

وزارة الزراعة توضح حول أسعار اللحوم في الأردن

الإثنين، 26-06-2023 10:59 م

محافظ المفرق : إعادة تأهيل بئرين في منطقة عمرة وعميرة

ee


الوكيل الاخباري - قال محافظ المفرق، سلمان النجادا، إنه جرى تأهيل بئرين ارتوازيين في منطقة عمرة وعميرة، في لواء البادية الشمالية الشرقية؛ بهدف تعزيز الواقع المائي للمناطق التي تتغذى من تلك الآبار الجوفية.

وأضاف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن البئرين كانا معطلين عن العمل لفترة طويلة، الأمر الذي استدعى تأهليهما من خلال التعمق في الحفر، لافتا إلى أن النتائج كانت جيدة وعاود البئران ضخ المياه بنسبة جيدة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الوضع المائي وتحسين التزويد للمشتركين في تلك المناطق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن-يحذر

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين وتطلق عدداً من الإرشادات

العقبة

مساءلة قانونية لملقي النفايات على شواطئ العقبة والبحر

الملك غاضب

الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع قادة دول شقيقة

6202320111320215207937

الصناعة والتجارة : ضبط 100 مخالفة عروض وهمية في 2023

5202315231720100991537

مهندسون جدد يؤدون القسم بفرع إربد

6202326133729321882581

وزارة الزراعة توضح حول أسعار اللحوم في الأردن

أخبار متعلقة
مفرق

اختتام برنامج حزم اليافعين في مديرية شباب المفرق

620231719712129525979

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

a5c08039-2e40-4840-9ccd-8327e7c0e4d8

الأمن: القبض على 6 تجار ومروجين للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر - صور

6202315142925276455983

الامن العام : زوجة تطعن زوجها في المفرق

354247939_2608192705995494_5229385273129241089_n

وفاة وكيل أمن عام فهد الضمور دهساً أثناء عمله في المفرق

WhatsApp Image 2023-06-16 at 4.53.08 PM

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل