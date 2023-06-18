بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الوكيل الإخباري - قرر رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر اخو ارشيدة إعفاء مربي وتجار المواشي الراغبين بعرض مواشيهم ضمن حدود بلدية المفرق الكبرى من رسوم خدمات الحظائر هذا العام.

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وأوضحت البلدية في بيان أن القرار جاء مساهمة من البلدية للوقوف الى جانب أبناء المدينة بمناسبة عيد الاضحى المبارك وضمن المسؤولية المجتمعية التي تقدمها البلدية للمواطنين.



واعتمدت البلدية عدة مواقع لبيع الأضاحي هي: المسلخ البلدي والساحة المجاورة للملعب البلدي من الجهة الجنوبية والساحة المقابلة لمدرسة أبو بكر الصديق، إضافة إلى الساحة المجاورة للمقبرة الإسلامية الجنوبية.



وحددت البلدية مساحة حظائر بيع الأضاحي بـمساحة 25 مترا مربعا، داعية أصحاب الحظائر إلى الالتزام بهذه الأماكن والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

