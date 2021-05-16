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الأحد، 16-05-2021 04:59 م

محددات فتح القطاعات وعودة الحياة الطبيعية بالاردن

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 الوكيل الاخباري  - قال وزير الدولة، محمود الخرابشة، إن اعادة فتح القطاعات يعتمد على الوضع الوبائي وتوصيات اللجان المختصة في هذا المجال والدراسات التي تقدم للحكومة حول الوضع الوبائي.
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وأضاف الخرابشة في تصريحات صحفية إن الحكومة تعمل على الموازنة بين الحفاظ على حياة المواطنين والوضع الاقتصادي عند اتخاذ أي قرار، وهذه المحددات الرئيسة في فتح القطاعات.

ولفت إلى أهمية الالتزام بوسائل السلامة العامة من قبل المواطنين لتسهيل اتخاذ القرارات والعودة للحياة الطبيعية والوصول إلى الصيف الآمن كما تخطط له الحكومة.

 




 

 


 

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