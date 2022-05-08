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الأحد، 08-05-2022 04:41 م

محطة رصد نوعية الهواء في الحسا تسجل أعلى قراءة في كميات الغبار

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الوكيل الاخباري - سجلت محطة رصد نوعية وجودة الهواء في لواء الحسا بمحافظة الطفيلة، في ثاني أيام عيد الفطر السعيد، أعلى قراءة في كمية الغبار.

وقال مدير مديرية البيئة لمحافظة الطفيلة، المهندس هشام الخلفات، إن كمية الغبار المسجلة في المحطة خلال ثاني أيام العيد تجاوزت 500 ميكروغرام لكل متر مكعب، وذلك جراء الظروف الجوية الخماسينية التي شهدتها العديد من مناطق المملكة، وهي تعتبر فترة قصيرة تستعيد فيما بعدها الطبيعة توازنها.

وأضاف الخلفات، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه جرى خلال الفترة الماضية وعلى مدار عشرة أيام قياس نوعية وجودة الهواء في منطقة العيص من خلال مختبر متنقل تابع لوزارة البيئة، بهدف تغطية مناطق لا تتوفر فيها محطات ثابتة لرصد نوعية الهواء.

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