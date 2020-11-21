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السبت، 21-11-2020 02:41 م

مخالفة 2400 وسيطة نقل لم تلتزم بأوامر الدفاع

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الوكيل الإخباري- خالفت هيئة تنظيم النقل البري نحو 2400 وسيطة نقل لعدم التزامها بإجراءات الوقاية وتدابير السلامة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره في وسائط النقل.

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وقال مدير عام الهيئة صلاح اللوزي اليوم السبت، إن الهيئة شكلت عددا من الفرق لتشديد الرقابة على وسائط النقل بمختلف أنماطها للتأكد من مدى التزامها بالتوجيهات الحكومية المتعلقة بوقف انتشار فيروس كورونا وأوامر الدفاع بهذا الشأن.


وأضاف أن الهيئة شكلت فرقا تفتيشية لمراقبة القطاعات العاملة بالنقل كنقاط الانطلاق والوصول ووسائط النقل المختلفة، وهي تكثف الحملات الرقابية بالتعاون مع مديرية الأمن العام على وسائل النقل العام لمراقبة مدى الالتزام.


وبين أن إجراءات الرقابة تشمل التأكد من وجود الحاجز الجلاتيني الذي يفصل السائق عن الراكب، وارتداء الكمامات، والالتزام بالسعة المقعدية البالغة 75 بالمئة، وتعقيم الحافلات بشكل مستمر.

 

ودعا اللوزي مشغلي وسائط النقل العام والناقلين لعدم تحميل أي راكب لا يرتدي كمامة، وأن عدم الالتزام بهذه التعليمات هو مخالفة واضحة لأوامر الدفاع من قبل السائق والراكب تستدعي الغرامة والتحويل إلى الإدعاء العام.


وأكد أن هيئة تنظيم النقل البري لن تدخر جهدا، ولن تتردد في اتخاذ أي إجراء للمحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم.


 




 

 


 

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