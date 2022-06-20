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الإثنين، 20-06-2022 02:32 م

مختبرات المعايرة في سلاح الجو الملكي تجتاز فحص اعتماد مركز المترولوجيا الأمريكي

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الوكيل الإخباري– اجتازت مختبرات المعايرة في سلاح الجو الملكي الأردني، فحص اعتماد مركز المترولوجيا التابع للسلطات الأمريكية (AFMETCAL 2022).اضافة اعلان


ويمكن هذا الإنجاز الذي يسجل لسلاح الجو الملكي، من إجراء عمليات المعايرة والتصليح لأجهزة الفحص والقياس على الطائرات العسكرية والمدنية داخل المملكة والمنطقة المحيطة بشكل كامل داخل المختبرات، والتي تعتبر من أولى الجهات الرسمية بعلم المعايرة داخل المملكة.

يذكر بأن فحص الاعتماد يشمل تقييم الوثائق، بالإضافة إلى إجراءات المعايرة والتصليح والسلامة العامة المعمول بها من قبل الفنيين.

 




 

 


 

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