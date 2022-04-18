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الإثنين، 18-04-2022 12:39 ص

مدرسة رقية بالزرقاء تحتفل بيوم العلم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري  - احتفلت مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية بيوم العلم برعاية مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى الدكتور احمد عياصرة ومشاركة فاعلة للشرطة المجتمعية الشريك الاكبر للمدرسة .

ورحبت مديرة المدرسة نانسي المجالي بالضيوف الكرام بعد استعراض العلم وتسليم الراية لراعي الاحتفال ، فيما القى الدكتور احمد عياصرة كلمة عبر فيها عن معاني الانتماء والولاء لدى الطالبات في هذا العرس الوطني والذي تكلل بالفرح لسلامة القائد جلالة الملك عبدالله الثاني .

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