مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في التربية - أسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالية أسماؤهم والذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية .

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وذلك بموجب احكام المادة (۱۳ ز) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، لإجراء المقابلة الشخصية التواجد في مركز وزارة التربية والتعليم / إدارة الموارد البشرية / قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 27 كانون الأول 2023 ولغاية يوم الخميس الموافق 28 كانون الأول 2023،، وذلك لإجراء المقابلة الشخصية.



وتاليا اسماء المدعوين:









