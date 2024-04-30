الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبت أسطوانة الغاز للشهر المقبل

فيديو- طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية

حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

الجيش: القبض على 4 متسللين من الأراضي السورية إلى الأردن

"بسبب المصالح السياسية لنتنياهو أبناؤكم في الأسر"... القسام توجه رسالة للإسرائيليين

كان من المقرر أن تبحث تبادل الأسرى وعملية رفح... نتنياهو يلغي جلسة لمجلس الحرب

من فتاة إلى أبيها.. رسالة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مصدر مسؤول في حماس : العرض المصري الحالي هو أفضل ما قدم لنا والتوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أيام

بيئة البلقاء تسلم 210 حاويات معدنية لعدد من البلديات

الثلاثاء، 30-04-2024 02:25 م

نحو مليون ونصف مشترك فعّال بالضمان الاجتماعي

519213_1_1697362015


الوكيل الاخباري- كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي وصل اليوم إلى نحو (مليون) و(555) ألف مشترك فعّال، من بينهم ما يقرب من (94) ألف مشترك اختياري، مؤكدةً على ضرورة أن يحظى كافة العاملين على أرض المملكة بالحماية الاجتماعية وتوفير بيئة العمل الآمنة لهم، وعدم خروج أي عامل من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعدي.اضافة اعلان


ووجهت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي تحية تقدير واعتزاز لكافة العمَّال على أرض المملكة بمناسبة عيد العمّال العالمي الذي يصادف في الأول من شهر أيار من كل عام، مؤكدةً أنها ستبقى دوماً بيتاً آمناً لكل عمّال الأردن وعاملاته على امتداد الأجيال تحت ظل القيادة الهاشمية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.

وأكدت أن الضمان الاجتماعي هو الملاذ الآمن لهم وركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية يوفر أمن الدخل للإنسان العامل وأسرته عند اكماله سن الشيخوخة أو عند توفر شروط استحقاق رواتب العجز أو الوفاة أو التعطل المؤقت عن العمل أو بدل الأمومة، وحمايته عند التعرض لحوادث وإصابات العمل.

وحول عدد المتقاعدين، بينت المؤسسة أن عدد المتقاعدين التراكمي وصل إلى نحو (333) ألف متقاعد، مطالبةً كافة أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة بضرورة إشراك العاملين لديهم بالضمان امتثالاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يُلزِم كافة المُنشآت العاملة بشمول جميع العاملين لديها بالضمان عن كامل فترات عملهم وأجورهم الحقيقية وبصرف النظر عن عددهم، إضافة إلى الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وضرورة توفير بيئة عمل آمنة لعمالهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن عدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص بلغ نحو (106) آلاف حالة صرف، الأمر الذي يصب في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، فيما بلغ عدد حالات صرف بدل التعطل عن العمل نحو (413) ألف حالة صرف لمؤمن عليهم، مما يسهم في الحفاظ على وتيرة الانفاق، وكذلك تأمين المؤمن عليه برواتب مؤقتة إلى حين إيجاد عمل جديدة.

وبينت المؤسسة أنها حريصة على شمول كافة العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي بمظلتها وذلك تحقيقاً لمفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية، وأن التهرب عن شمول أي عامل بالضمان هو انتهاكٌ لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، داعيةً كل عامل وكل من يلتحق بعمل جديد في أي قطاع من القطاعات أن يحرص بالسؤال عن حقه بالشمول بالضمان الاجتماعي وأن يُطالب بهذا الحق لما يشكّله له ولأفراد أسرته من حماية، والتواصل معها عبر مركز اتصالها الموحد على الرقم (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080) لاستقبال شكاوى العاملين المتعلقة بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي تنفيذاً لسعيها المستمر نحو توسيع مظلة حمايتها بحيث لا يبقى أي عامل في سوق العمل الأردني خارج مظلة الضمان الاجتماعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-04-30 at 4.00.32 PM

الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبت أسطوانة الغاز للشهر المقبل

752f2d17-8000-4e0a-bc90-de8ca920a955

مدير الأمن العام يرعى فعاليات اللقاء الوطني للشرطة المجتمعية "على العهد"

63850087648195102616

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

63850087836322138829

الجيش: القبض على 4 متسللين من الأراضي السورية إلى الأردن

6630e1de56da6

استحداث مظلات داخل جرش لتزويد آليات الدفاع المدني بالمياه

439204283_1625203934961485_2210209589405392636_n

من فتاة إلى أبيها.. رسالة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار متعلقة
0L5A8949

الضمان تؤكد اهتمامها في حماية المشمولين بأحكام قانونها والحفاظ على سلامتهم

1d7b6469-9229-461a-bf93-7a3e9a4acad3

دعوة للترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة

662a1ed2e06b2

اعلان هام صادر عن الضمان الإجتماعي

634fcd044ddff

3822 شكوى حول تهرب منشآت من شمول عامليها بالضمان خلال 2023

main_image6448c2890a316

الضمان: الإعلان عن الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية الشهر المقبل

1120222812611621987286

الضمان يكشف الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه لعام 2024