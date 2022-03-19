مديريات الشباب تنفذ أنشطة متعددة في المحافظات

الوكيل الاخباري - واصلت مديريات الشباب والمراكز التابعة لها تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية وجاهيا وعبر تطبيق الاتصال المرئي "زووم".

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ووفقا لبيان وزارة الشباب السبت، نفذ مركز شباب العاصمة، ورشة تفاعلية حول "تعزيز ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل النادوي"، بحضور مديرة مديرية شباب محافظة العاصمة سناء أبو عباس ومدير الأندية والهيئات الشبابية ثامر المجالي، ومشاركة 25 شابا وشابة.



وتحدثت المحاضرة الدكتورة عبير البريم خلال الورشة، حول الاتفاقيات الدولية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، مؤكدة دمج ذوي الاعاقات السمعية والبصرية والحركة في المجتمع، واشراكهم في جميع مناحي الحياة.



و نفذ مركز شابات القويسمة محاضرة بعنوان "يوم الكرامة بصمة عز" عبر تطبيق الاتصال المرئي زووم، تم الحديث خلال المحاضرة عن أهمية الحدث ودور الجيش الأردني في تسطير أروع البطولات والتضحيات للحفاظ على الأراضي الأردنية المقدسة.



ونفذ مركز شابات ماركا دورة اسعافات أولية بحضور 20 مشاركة، هدفت إلى توعية المشاركين في شرح مبادئ الإسعافات الأولية مثل أنواع الحروق وطرق علاجها والكسور وكيفية التعامل معها والتسمم الغذائي وطرق العلاج والوقاية.

فيما نفقد مركز شابات ناعور ورشة عن أهمية المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات البلدية واللامركزية بمشاركة واسعة من أعضاء المركز، وتم التطرق إلى أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات وكيفية اختيار المرشح المناسب، ودور الأحزاب في تفعيل مشاركة الشباب.



وأقيم في مركز شباب الجيزة ورشة حول الإشاعة وأثرها على الفرد والمجتمع واشتملت المحاضرة على تعريف الإشاعة وأثرها وأخطارها على الفرد والمجتمع وكيفية التعامل مع الإشاعة في حال انتشارها وطرق التحقق والوقاية من الاشاعات وأثرها على المجتمع.



ونفذ مركز شباب جاوا وخريبة السوق دورة في مادة الرياضيات لأعضاء المركز استمرت لمدة أسبوعين بحضور 20 مشاركا.



ونفــذ مركــز شــابات القصــر التابــع لمديريــة شــباب الكــرك بالتعــاون مــع مركــز الأميــرة تغريــد محاضــرة بعنوان "البطالـة وأثرهـا علـى الشـباب فـي التطـرف والإرهـاب"، بمشـاركة 27 شـابة.



وأشـار المحاضر خليــل المصــاروة خلال المحاضرة إلــى دور مركــز التدريــب المهنــي مــن حيــث تدريــب الشــباب علــى مجموعــة كبيــرة من المهن والتي تتناسب مع سوق العمل.



ونفذ مركــز شــابات كفرنجــة النموذجــي ورشــة تدريبيــة بعنــوان "المهــارات اللازمة لتوظيــف الشـباب" بالتعـاون مـع مركـز العالـم العربـي للتنميـة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان بمشــاركة 25 شــابة ضمــن الفئــة العمريــة 18_24 عامــا.



وأشار المدرب عمــاد أبو صالــح الى أن الورشــة تهــدف إلى تعريـف الشـباب بمتطلبـات تطويـر الـذات، ومتطلبـات سـوق العمــل والمهــارات اللازمــة للمنافســة علــى الوظائــف والمهـن المتوفرة داخــل سـوق العمـل، والتحديــات التــي تواجــه الشــباب خــلال تقدمهـم للفـرص المتاحـة، والطـرق الصحيحـة للبحـث عـن العمـل عبـر شـبكة الإنترنـت.



ونفذ مركــز شـابات الرمثــا نـدوة حـول حماية الشـباب مـن التطـرف وتهـدف النـدوة للحديـث عـن أسـباب التطـرف ووسـائله ومسـوغاته التـي تتمحـور حــول الفقــر والبطالــة والجهــل والانقيــاد خلــف أصحــاب الفكــر الدينــي الخاطئ، للتوعية بمخاطـر التطـرف والإرهـاب وترسـيخ الـوازع الدينـي لمواجهـة العنف المجتمعي.



ونفـذ مركـز شـباب جبـة، محاضـرة بعنـوان تجذيـر الهوية الوطنية بمشاركة 20 شـابا وهدفت إلى تعزيـز مفهـوم الهويـة الوطنيـة ومفهـوم تجذيرها.



ونفــذ مركـز شـابات الطفيلـة بالتعـاون مـع وزارة الشـؤون السياسـية والبرلمانية ورشـة بعنـوان " تعزــز مشـاركة النسـاء والشـباب فــي انتخابات المجالـس البلديـة ومجالـس المحافظات " بمشـاركة 25 شـابة مـن أعضـاء المركـز والمجتمـع المحلي.



وأشـار الدكتور عصام الشخيبي إلى أهمية مشـاركة المـرأة فـي الانتخابات وتسـليط الضـوء على الخط الزمني لمشـاركات المـرأة فـي الأدوار السياسـية، بالإضافـة إلى تعريفـه بـدور مجالـس البلدية والمحافظات وما يتـم إسناده لهم.