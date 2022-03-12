أمين عام وزارة الشباب يتفقد مديرية شباب المفرق

الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، السبت، مديرية شباب المفرق.

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وقام الجبور بزيارة مجمع الأمير علي بن الحسين، ومركزي شباب وشابات أم الجمال، استعداداً لافتتاحهما، والوقوف على أبرز متطلباتها وبشكل مستمر، إضافة لزيارة مركز شباب حوشا في موقعه الجديد، للاطلاع على جاهزيته استعدادا لاستقبال الشباب، وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم ليكونوا في المكان الصحيح فاعلين منتجين في مجتمعاتهم.



كما شارك الجبور في احتفالية نادي رباع السرحان الرياضي، بمناسبة ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والأعياد الوطنية.



وأشار الجبور إلى سعادته بمشاركة الأهل في قصاد السرحان بالاحتفالات الوطنية التي تزيد وعي الشباب بأهمية هذه المناسبات ومكانتها في نفوسهم، لافتا أن الوزارة تسعى دائما لرؤية الأدوار الثقافية والاجتماعية للأندية والتي تعزز مفاهيم الولاء والانتماء لدى الشباب وتزيد من فاعليتهم في مجتمعاتهم.



وشارك الجبور خلال الزيارة في النشاط التطوعي المنفذ في مديرية شباب المفرق، والذي اشتمل على زراعة الأشجار في مجمع رباع السرحان وتفقد احتياجات المجمع ومتابعة أعمال الصيانة.



