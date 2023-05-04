الخميس 04-05-2023
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الخميس، 04-05-2023 10:08 م

مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من ظاهرة إطلاق العيارات النارية القاتلة

الامن


الوكيل الاخباري -  أكّدت مديرية الأمن العام ببيان لها أنّه مع بداية فصل الصيف وما يرافقه من أفراح واحتفالات فإنها ستباشر بتشديد إجراءاتها الميدانية لمراقبة تلك الظاهرة التي تعد جريمة بحق المجتمع، وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع . 

مشددة على أنّ تلك الإجراءات تهدف إلى الحد والقضاء على هذه الظاهرة القاتلة التي تتسبب بإصابات ووفيات لأبرياء لا ذنب لهم .

مشيرة إلى الدور المجتمعي الذي يقع على أبناء المجتمع كافة، للمساهمة بنبذ تلك الظاهرة والوقوف بوجه كلّ مَن يقوم بها  لحماية المجتمع من عبث المستهترين والإبلاغ عنهم وصولاً إلى مجتمع خالٍ منها .

مؤكدةً تكثيف جهودها العملياتية والتوعوية ضد تلك الظاهرة ،و انه سيتم التحقيق في أيّ بلاغ يرد بخصوص إطلاق العيارات الناريّة دون هوادة حتى إلقاء القبض على مطلقي العيارات الناريّة وضبط الأسلحة المُستخدمة وتقديهم للقضاء .

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