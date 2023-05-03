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الأربعاء، 03-05-2023 07:29 م

شاهد : كيف أخلى الدفاع المدني مريضة تزن 400 كيلو بالزرقاء - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام فيديو لمساعدة شابة أثقلها الوزن الزائد والألم فاستغاثت بمديرية الأمن العام فلبى النشامى النداء .

ويظهر الفيديو تفاصيل نقلها الى إحدى مستشفيات العاصمة عمان لتلقي العلاج من المنزل الذي لم تغادره منذ حوالي 16 عام . 

وبالتفاصيل تمكن فريق متخصص من كوادر دفاع مدني الزرقاء والمؤلف من 20 شخصا اليوم من إخلاء مواطنة ثلاثينية وزنها حوالي 400 كيلو غرام من منزلها في الزرقاء لواء الرصيفة في عمارة في الطابق الثاني إلى أحد مستشفيات العاصمة عمان لاستكمال علاجها من مرض السمنة المفرطة .

وقال مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد المهندس محمد خريسات انه تم استخدام معدات خاصة لإخراجها من منزلها نتيجة وزنها الزائد بعد وضع خطة خاصة وعمل مسح شامل للمنزل منذ يوم أمس.

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