الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

الخميس، 13-10-2022 01:21 م

مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

WhatsApp Image 2022-10-13 at 1.12.07 PM


الوكيل الإخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، والذي يصادف الثالث عشر من تشرين الأول من كل عام، وتشارك به دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز الثقافة العالمية لمفهوم الكوارث والأزمات والحد من المخاطر الناجمة عنها.اضافة اعلان


وحضر الاحتفال عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية الشريكة في هذا المجال، تحت شعار "الإنذار المبكر والعمل المبكر للجميع"، للتأكيد على أهمية مفهوم الإنذار المبكر، ودوره الحاسم في الحد من مخاطر الحوادث الطارئة والكوارث، ودور المواطنين في الاستجابة، وتفعيل مسؤولياتهم أثناء وقوعها.

واستعرض مدير الأمن العام، على هامش الاحتفال، أهم الموارد العملياتية، والزوارق البحرية، والمعدات المدخلة إلى الخدمة حديثاً، للعمل في منطقة اختصاص مركز شهداء البحر الميت، ومهارات الغطس والإنقاذ والإسعاف للكوادر البشرية المدربة في المركز، للعمل بجاهزية عالية في مواجهة المخاطر على اختلاف أنواعها .

وبيّن مدير الدفاع المدني العميد المهندس حاتم يعقوب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة آليات العمل والاستجابة للكوارث والأزمات في المملكة، وإدارتها ضمن منظومة وطنية ، يتسم عملها بالتنسيق والتكامل، وفق القواعد الناظمة والخطط الموضوعة، وبالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المختصة، للحد من مخاطر الكوارث ونتائجها السلبية المحتملة التي قد تشكل تهديداً للسكان.

كما تبع الاحتفال برنامج عمل تضمن أوراقاً علمية، ومحاضرات، ومواداً فلمية، عرضها خبراء ومختصّون في مجال الكوارث، تناولت الأخطار المستقبلية المحتملة بفعل الطبيعة أو الإنسان، وأنظمة الإنذار، وتقنياتها، إضافة إلى مؤشرات التنمية المستدامة ذات العلاقة بمخاطر الكوارث وأهدافها.

وشاهد الحضور تمريناً عملياتياً في مركز دفاع مدني شهداء البحر الميت التابع لمديرية دفاع مدني البلقاء اشتمل على العديد من الفعاليات الميدانية، وعرض لأحدث المعدات المستخدمة في مديرية الدفاع المدني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

sss

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

1020221311136583774237

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

222222

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

8202224164341939719394

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

fffff

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

أخبار متعلقة
العقبة

%93 نسبة إشغال فنادق فئة 5 نجوم في العقبة

WhatsApp Image 2022-10-04 at 2.23.26 PM

بدء أعمال صيانة الجزء الثاني من طريق البحر الميت - الموجب

154-194229-international-day-human-trafficking-coronavirus-2

إطلاق آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع الاتجار بالبشر

1664349907918

المناطق التنموية تنفذ حملة للحفاظ على بيئة منطقة البحر الميت

aaaaaaaaaaaaa

عزايزة: الأرصاد الجوية خدمة إنسانية وإنذار مبكر من الكوارث

306794308_10224125143451013_2047573094319056234_n

كشف تفاصيل الحالة الصحية للطفلة ملاك