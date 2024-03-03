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الأحد، 03-03-2024 02:23 م

مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

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الوكيل الإخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة الاحتفال الذي أقامته المديرية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية الذي يصادف في الأول من آذار كل عام.

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وجاء احتفال هذا العام تحت شعار "التقنيات المبتكرة في خدمة الدفاع المدني" ليحاكي الدور الكبير للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجال الآليات والمعدات المتطورة والمبتكرة، وبما يكفل صون مقدرات الوطن ومكتسباته، والحد من الخسائر البشرية والمادية حال وقوع الحوادث لا قدّر الله.


وأشار مدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري في كلمة في الاحتفال، الى تطوير كفاءة العمل من خلال إدخال التكنولوجيا ضمن مجالات الدفاع المدني والاستفادة منها، وبما ينعكس إيجابا على مواجهة الكوارث والاستجابة لها، ورفع مستوى الخدمات الإنسانية المقدمة للمجتمع.


وقال، إن الدفاع المدني حظي بدعم موصول من جلالة الملك عبدالله الثاني حتى أصبح يضاهي أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية في الدول المتقدمة.


من جهته، أكد مدير منظمة "ميرسي كور" في الأردن، داريوس رادكليف أهمية بناء الشراكة مع مديرية الدفاع المدني التي تمثل أحد أوجه التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى استمرار المنظّمة في أداء دورها ببناء قدرات المجتمعات المحلية بالتعاون مع مؤسسات الدولة للحد من آثار التغيّر المناخي ومجابهة الكوارث.


وتخلل الاحتفال الذي حضره عدد من كبار الضباط، والشركاء الاستراتيجيون عرض فيلم وثائقي عن إنجازات جهاز الدفاع المدني وما وصل إليه من تطور وتقدم، ومناقشة أوراق عمل قدّمها الشركاء الاستراتيجيون في مجال الكوارث والحد من آثارها .


وعلى هامش الاحتفال، أُقيم معرض لآليات ومعدات الدفاع المدني الحديثة والمتطورة في محافظات المملكة كافّة، وسيتاح عرضه للمواطنين والزائرين كافةّ غدا.

 




 

 


 

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