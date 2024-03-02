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السبت، 02-03-2024 02:46 م

الدفاع المدني يخلي مصاباً سقط من اعلى شق صخري في الديسة - فيديو

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغاً ورد امس لمجموعات الدفاع المدني في محافظة العقبة، بتعرّض شخص ثلاثيني للسقوط من أعلى مقطع شق صخري، في منطقة الديسة بمحافظة العقبة.

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وأكّد الناطق الإعلامي، أنه على الفور تحركت فرق الإنقاذ والإسعاف المتخصصة للمكان، وتمكنت رغم وعورة التضاريس من الوصول للمصاب، وإخلائه باستخدام المعدات اللازمة من ارتفاع يزيد عن 25 مترا، وأُسعف بعد ذلك إلى المستشفى، وحالته العامة متوسطة.


 




 

 


 

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