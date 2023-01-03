مديرية الأمن العام تحذر من الأحوال الجوية غير المستقرة والسائدة حالياً

الوكيل الاخباري - تؤكد مديرية الأمن العام على الأخوة المواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية غير المستقره وذلك بإتباع النصائح والإرشادات التالية :



ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه ،وخاصة في جنوب وشرق المملكة.



أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق التي تشهد تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو التي تشهد هطولا للأمطار



الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة للمنزل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم



الامتثال والتعاون مع رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لارشادكم وتقديم المساعدة لكم عند الحاجة وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك .

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