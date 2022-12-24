مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من الحالة الجوية

الوكيل الاخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها للمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي والسليم خلال الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة وذلك بإتباع النصائح والإرشادات التالية :



1 - الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة.



2 - تفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية .



3 - تدعو المديرية السائقين إلى ضرورة التأني أثناء القيادة ، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار .



4 - عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه .



5 - أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية .



6 - الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بمختلف أنواعها وتهوية المنزل بين الفترة والأخرى.



7 - الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.



8 - وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911 ، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسية مدامة على مدار الساعة ودورياتها منتشرة على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.

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