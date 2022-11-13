الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

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الأحد، 13-11-2022 06:01 م

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الأمن العام


الوكيل الاخباري - تهيب مديرية الأمن العام بالأخوة المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وتدعو المديرية السائقين إلى ضرورة التأني أثناء القيادة ، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار .

كما تدعو إلى ضرورة الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وخاصة القاطنين في البيوت المتنقلة .

وتهيب بالمواطنين الاستخدام الأمن لوسائل التدفئة عند تشغيلها على إختلاف أنواعها وتهوية المنزل بين الفتره والأخرى 

وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد ٩١١ ، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسيه مدامة على مدار الساعة ودورياتها منتشره على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.

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