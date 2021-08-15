مديرية الأمن العام تطلق خطة أمنية ومرورية تزامناً مع إعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لكافة تشكيلات ووحدات الامن العام باتخاذ جملة من الاجراءات والخطط الامنية والمرورية، والبدء بتطبيقها تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة .ودعت مديرية الأمن العام كافة المواطنين إلى الالتزام بمظاهر الاحتفال الآمن، حفاظاً على السلامة العامة وعلى أرواح وممتلكات المواطنين.و أعلنت المديرية أنه وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة فإنه سيتم ومنذ صباح يوم الغد تنفيذ خطة أمنية ومرورية لضبط كافة المخالفات المرتبطة بإعلان نتائج الثانوية العامة والتي تؤثر على سير الحياة العامة وتهدد حياة الاخرين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها دون اي تهاون.وأكدت مديرية الأمن على تمنياتها بالتوفيق والنجاح لكافة أبنائنا الطلبة والسلامة لهم ولذويهم، لافتة أنها ستتعامل بحزم ودون تهاون مع السلوكيات الخاطئة التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.