مديرية الأمن العام تنظم ندوة دور الخطاب الديني في الحد من آفة المخدرات

الوكيل الاخباري - نظّمت مديرية الامن العام اليوم، ندوة متخصصة بعنوان " دور الخطاب الديني في الحد من آفة المخدرات" والتي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التثقيفية والتوعوية التي أطلقتها المديرية لوقاية المجتمع من آفة المخدرات.



وحضر الندوة التي أقيمت في مركز الحسين الثقافي، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ومفتي المملكة عبد الكريم الخصاونة، ومندوب قاضي القضاة الدكتور سميح الزعبي، ومندوب مطران الروم الارثذوذكس الأب الياس بركات.



وناقشت الندوة أهمية الخطاب الديني ودوره المؤثر في نشر المعرفة والتوعية بأخطار المخدرات، وجمع كلمة المجتمع وتوحيدها في سبيل محاربة شرور المخدرات، والتصدي لتجارها ومروجيها الذين يبتغون الكسب الحرام على حساب أمن المجتمع وسلامة أفراده.

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