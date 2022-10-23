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الأحد، 23-10-2022 04:44 م

تنقلات وتعيينات واسعة لضباط في الامن العام - أسماء

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة اجراء التنقلات والتعيينات للضباط المذكورين تالياً : 

عميـــــد علي احمد صالـح قيادة أمن إقليم العاصمــــــــــــة / قائداً
عميـــــــــــد جهاد علي محمــــــــــد قيادة أمن إقليم الوسـط / قائداً
عميــد سالم احمد سلامـــــه قيادة أمن إقليم الجنــــوب / قائداً
عميــــد تامر سليم ذيــــــاب قيادة أمن إقليم الشمـــــــال / قائداً 
عميــــد عاهد عبدالرحيم عوده اللـه مديرية شرطة وسط عمــان / مديراً 
عميــد فراس عقيل علــــــــــــي إدارة السيــــــــــر / مديراً
عميـــد غسان خالد علــــــــي إدارة الدراسات الاستراتيجية الأمنيــــــــة / مديراً
عميــــد خالد صالح مرشــــــــــد قيادة شرطة البادية الملكيـــــــة /قائداً 
عميـــــــــد هزاع داوود محمـــــــــد مديرية شرطة إربــــــــــد/ مديـــــــــــــــراً
عقيد ركن محمد ادريس محمـــــــــد ديوان الأمن العــــــــــــام / مديراً 
عقيـــــــــد عبدالله عوده عسكـــــــر المعهد المروري الأردنـــــــي / مديـــــــــراً
عقيــــد ياسر ياسين عيــد إدارة الدوريات الخارجيـــــــــة / مديـــــــــراً
عقيــد خليل عبدالفتاح ضامــــن مديرية شرطة جــــــــــــــرش / مديراً 
عقيـــد منتصر منصور محمـــد مديرية شرطة مادبـــــــــا / مديراً 
عقيــــد حيدر محمد عبدالرحمـــــــن مديرية شرطة الزرقاء / مديراً 
عقيــــد مجدي شاهر مفلـــــــح مديرية شرطة الرصيفـــــــــــة/ مديراً 
عقيـــــــــــد سهم احمد عطــــــــا إدارة عمليات حفظ الســـــــــلام  / مديراً 
عقيـــد عوض محمد عـــواد مديرية شرطة معــــان / مديراً 
عقيــــد هشام شاهر فـــــلاح مديرية شرطة غرب معـــــــــــــــان/ مديراً 
عقيـــــــــد رشيد خيرالدين محمــد إدارة التنفيذ القضائــــــــي / مديراً 
عقيـــــد محمد عوض عبدالوالــــــي المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطـــة /قائــــداً 
عقيــد يزن يحيي عبدالرحمـن مدير مديرية شرطة شمال عمـــان / مديراً 
عقيـــد علاء عبدالله فرحـــــــان مركز إصلاح وتأهيل إرميميــــــن / مديراً 
عقيد محمود خلف علـــــــــــي مديرية نجدة العاصمـــــة / مديراً 
عقيـــد عمر خليفه حــرب مديرية شرطة غرب إربــــــــــد / نائبــــاً
عقيد منير محمود محمـــــد إدارة حماية الأسرة والأحـــــداث/ نائباً
عقيــــــد محمد خلف مفلـــح الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة / نائبـــاً
عقيـــد فاضل عبدالحليم مصطفى مركز إصلاح وتأهيل ماركـــا / مديراً 
عقيـــــــد احمد محمود محمــــد إدارة التنفيذ القضائــــــــي / نائبـــــــــــاً 
عقيــــــد ياسر علي احمـــــــــــد مديرية شرطة جـــــــــــرش/ نائبـــــاً
عقيــــد فادي موسى بديــــــوي مركز إصلاح وتأهيل الطفيلـــة / مديراً 
عقيـد شادي جبريل عــــــواد مديرية شرطة شمال عمـــــان/ نائبــــاً
عقيـــــد رياض شاكر احمــــد مركز إصلاح وتأهيل معــــــان / مديراً 
عقيد بسام محمود رجــــا مركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العام / مديراً 
عقيد شرطة محمد سليم سلمان مركز إصلاح وتأهيل الجويــــدة / نائباً 
عقيــــــــــــــد درك بلال طلال غديفان مكتب المفتش العـــــــام
عقيد ركن شرطة عمر سليمان عبد القــــــــــــادر مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء / نائباً 
عقيد شرطة عامر محمد عدنان محمود مديرية شرطة الرصيفـة / مساعداً 
عقيد شرطة يزن محمود عليــــوي مديرية شرطة جنوب عمــان / مساعداً 
عقيد شرطة احمد رسمي يوســـف يُلحق بمرتــــــب مديرية شؤون اللاجئين السورييـن
عقيد ركن قصي محمد يوسف مركز إصلاح وتأهيل سواقــة / نائباً 
عقيد شرطة محمد عبدالرحمن حــــرب مركز اصلاح وتاهيل ام اللولو / نائباً

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