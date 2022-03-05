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السبت، 05-03-2022 10:02 م

مديرية الأمن تحذر من أجواء خماسينية وغبار كثيف على الطرق الخارجية

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الوكيل الاخباري - اكدت مديرية الأمن العام على ضرورة توخي الحيطة والحذر  والإنتباه من خطر تدني او انعدام مدى الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة الصحراوية منها.

وحذرت من المنخض الجوي الخماسيني المتوقع الأحد والذي يرافقه هبوب رياح محملة بالغبار الكثيف خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن السرعات على الطرق التي تشهد تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية، كما ويُنصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بإغلاق النوافذ واخذ الإحتياطات اللازمة، وثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح كالالواح والصفائح المعدنية. 

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة الامتثال لتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم وإرشادهم. 

داعية الى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاجة لذلك.

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