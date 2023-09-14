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الخميس، 14-09-2023 11:15 ص

مديرية المنافسة بوزارة الصناعة تتعامل مع 26 قضية منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد القضايا التي تعاملت معها مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العام ( 26 ) قضية، توزعت وفق طبيعتها إلى: شكاوى، اندماجات، استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة، بالإضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق.

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واكد مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة المهندس جميل زايد، أن المديرية تعاملت منذ بداية العام مع ( 10 ) شكاوى في قطاعات مختلفة، منها الاتصالات، والمشروبات، ومستحضرات التجميل، والحاويات المعدنية، والمختبرات الطبية، وقطاع الحديد والصلب والقرطاسية ومواد التعقيم.

 

وبيّن زايد، أن المديرية تقوم بدراسة وتحليل هذه الشكاوى لبيان مدى مخالفة الممارسات الواردة فيها لأحكام قانون المنافسة، وذلك عن طريق إجراء الدراسة القانونية والتحليل الاقتصادي الخاص بكل شكوى، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون.

ونوه إلى أنه بالإضافة إلى الشكاوى، قامت المديرية بالرد على ( 8 ) استشارات حول مسائل تتعلق في المنافسة في مختلف القطاعات، منها الخدمات البريدية والتأمينات الطبية والمشتقات النفطية والمشروبات الغازية، كما تم التعامل مع ( 4 ) عمليات تركز اقتصادي.

 




 

 


 

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